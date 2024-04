Marta sinaliza aposentadoria na Seleção Brasileira: "É meu último ano"

Brenda Leitte, com ge

A Rainha Marta, eleita em seis ocasiões a melhor jogadora do mundo, afirmou que este é o seu último ano com a camisa da Seleção. A declaração foi dada em entrevista ao CNN Esportes. Aos 38 anos, a atleta do Orlando Pride manifestou o seu desejo de participar dos últimos Jogos Olímpicos da carreira.

"Se eu for para a Olimpíada, vou curtir cada momento, porque, independentemente de ir para Olimpíada ou não, este é meu último ano com a Seleção. Não tem mais Marta a partir de 2025 na Seleção como atleta, não tem", disse Marta, em entrevista ao CNN Esportes.

A jogadora disse que está tranquila com a decisão, afirmando que é o momento de parar e otimista com o futuro da seleção e das jovens atletas do futebol feminino brasileiro.

"Este é o meu último ano, e eu já posso confirmar aqui. Tem um momento em que a gente tem que entender que chegou a hora. Eu estou muito tranquila com relação a isso, porque eu vejo com muito otimismo esse desenvolvimento que a gente está tendo com relação às atletas jovens”, relatou.

Segundo Marta, atualmente a Seleção já conta com ótimas jogadoras despontando e que fará a passagem simbólica do bastão de protagonista do futebol brasileiro.

"A gente tem uma equipe muito qualificada, com meninas muito talentosas e que, no decorrer dos anos, vocês vão ver que realmente é o que eu estou falando, é um terreno muito fértil. Por esse motivo, eu me sinto muito confortável em dizer: 'Olha, estou passando pra vocês, vou passar o bastão, e vocês continuem a levar esse legado", completou a jogadora.

