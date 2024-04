De MS, Judson é convocado por Bernardinho para treinos da Seleção de Vôlei

A Seleção Brasileira masculina de Vôlei se apresentou em Saquarema, no começo da semana, para o início da preparação olímpica, e entre os nomes chamados por Bernardinho está o Sul-mato-grossense Judson Nunes, central do Suzano.

"Muito feliz pela convocação pelo segundo ano seguido, tá aqui é a realização de uma sonho. E agora tendo a experiência de trabalhar com o Bernardinho, que é uma referência", disse o atleta Judson.

O foco inicial é a disputa da Liga das Nações 2024 (VNL), que será a última competição internacional antes dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho. Para os atletas que estão a lista de treinamento, o objetivo, além do título, é garantir a convocação olímpica, já que os escolhidos sairão dentre os listados.

Aos 25 anos, Judson estreou com a camisa verde e amarela no ano passado, sendo campeão do Panamericano em Santiago, no Chile. Retornando como técnico da Seleção após oito anos, Bernardinho já acionou o central.

"Jogadores de muito potencial que precisam de mais espaço, precisam jogar internacionalmente, precisam dessa combinação de clubes e Seleção pra que a gente possa realmente fazer com que a Seleção tenha grandes resultados no futuro", disse Bernardinho sobre os novatos.

O Brasil estreia na Liga das Nações no dia 21 de maio, contra Cuba, no Maracanãzinho (RJ), claro que por aqui a nossa torcida será em dobro, pelo título e para a que Judson vá bem na Liga e consiga a tão sonhada convocação para Paris.

