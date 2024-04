Fique atento! Inscritos na Corrida do Pantanal podem alterar dados até 17 de abril

As inscrições para a Corrida do Pantanal 2024 foram realizadas entre os dias 11 e 17 de abril. Por causa das eleições municipais, neste ano a prova acontecerá no dia 22 de setembro. Ela que geralmente, é realizada em outubro.

Quem se inscreveu ainda pode editar as informações fornecidas durante o ato da inscrição. Para isso, é necessário acessar a Área do Inscrito a partir de hoje (23).

As alterações serão permitidas até o dia 30 de abril, às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul). O corredor deverá fazer o login usando CPF ou e-mail, acompanhado da senha.

As informações que podem ser alteradas vão desde dados pessoais a residenciais e a prova escolhida (caminhada de 5 km ou corridas de 8 km e 15 km).

Não será permitida a alteração do CPF e do nome utilizado no cadastro. Caso haja alguma divergência nesses dois campos, os usuários devem entrar em contato com a organização pelo e-mail [email protected].

Após as alterações, o sistema irá enviar um e-mail automático comprovando a alteração.

Confira o passo a passo para fazer as alterações:

• Acesse a Área do Inscrito até às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul);

• Na coluna “Ações”, clique no ícone “Editar” para alterar os dados;

• Edite os dados e, após as modificações, clique na opção “Confirmar” para salvar o que foi alterado;

• O sistema irá enviar um e-mail automático para o endereço cadastrado, com o comprovante das alterações;

