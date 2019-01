Prefeitura organiza "bailinho" ao som de samba e flash back

Iniciando a semana com animação, a prefeitura chega com o Estação Campo Grande, na edição "bailinho" com shows e manifestações artísticas para o público. O evento acontece nesta quarta-feira (9), na Plataforma Cultural, localizado na Esplanada Ferroviária.

Com a ideia de fomentar a cultura e trazer momentos de descontração, a festa é ocorre em parceria com a Associação dos Ferroviários, que também abre as portas do museu para visitação.

A programação se inicia às 19h, e conta com shows de samba, pagode, hip-hop e flash back. O evento também terá feira de artesanatos e um espaço gastronômico com comidas típicas e veganas.

Programação:

19h – Samba e pagode

20h – Hip-Hop com a parceria do projeto "Tá em casa" e "Liga Breaking"

21h- "Bonde do Flash Back" com DJ Cleiton Nantes.

