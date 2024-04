Terceira rodada da Libertadores tem jogo do Grêmio e do Atlético-MG nesta terça

Inicia hoje (23) a terceira rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores da América de 2024. Serão 16 jogos, divididos em três dias, terça-feira, quarta-feira (24) e quinta-feira (25).

Quem abre a rodada é o confronto entre Caracas, da Venezuela, e o clube argentino, Rosario.

Dois brasileiros entram em campo nesta terça. O Grêmio viaja até a Argentina para enfrentar o Estudiantes. Enquanto o Atlético-MG recebe na Arena MRV o Peñarol.

Por enquanto, o time mineiro é líder do Grupo G, e vem de vitória em cima do Rosario por 2 a 1. Já os sulistas estão em último no C, com duas derrotas, a última sendo para o Huachipato, por 2 a 0. Caso perca dessa vez, a equipe comandada por Renato Gaúcho terá dificuldades em se classificar para a próxima etapa da competição.

Confira o calendário no horário de Mato Grosso do Sul:

23/04 - Caracas x Rosario (18h)

23/04 - Estudiantes x Grêmio (18)

23/04 - Liverpool x San Lorenzo (20h)

23/04 - Atlético - MG x Peñarol (20h)

23/04 - Colo-Colo x Alianza Lima (20h30)

23/04 - Junior x LDU Quito (22h)

24/04 - Huachipato x The Strongest (18h)

24/04 - Nacional x Deportivo Táchira (18h)

24/04 - Botafogo x Universitario (18h)

24/04 - Libertad x River Plate (20h30)

24/04 - Bolivar x Flamengo (20h30)

24/04 - Indepediente del Vale x Palmeiras (20h30)

25/04 - Cerro Porteño x Fluminense (18h)

25/04 - Cobresal x Talleres (18h)

25/04 - Palestino x Millonarios (20h)

25/04 - Barcelona SC x São Paulo (20h)

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também