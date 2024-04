John Kennedy e mais três são suspensos por indisciplina

Em um comunicado divulgado na manhã desta terça-feira (23), o Fluminense anunciou a suspensão de quatro jogadores por atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco, no último sábado (20). Na qual o Tricolor carioca venceu por 2 a 1.

Os suspensos foram a dupla de ataque, John Kennedy e Kauã Elias, e os meias Alexsander e Arthur. Os quatro não estão mais na lista de relacionados e nem vão viajar para disputar a partida contra Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores na quinta-feira (25). E contra o Corinthians, em São Paulo, pelo Brasileirão, no próximo domingo (28).

O comunicado não disse quanto tempo levará a suspensão. Mas este não é o primeiro episódio de indisciplina envolvendo o centroavante John Kennedy. Considerado o herói do Fluminense na conquista da Libertadores no ano passado. O jogador iniciou a carreira nas categorias de base do Cruzeiro e do Atlético-MG. No entanto, foi dispensado de ambas as equipes por indisciplina. Já no clube carioca, ele também recebeu advertência por episódios de comportamento inadequado.

Confira o comunicado do Fluminense:

Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco, e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo. pic.twitter.com/7dUUAv4mx7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 23, 2024

