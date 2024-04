CBF define datas dos confrontos da Copa do Brasil; confira o calendário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta segunda-feira (22) as datas e horários dos jogos da 3ª fase da Copa do Brasil. As partidas de ida serão entre os dias 30 de abril e 2 de maio, enquanto a volta será disputada entre 21 e 23 do mesmo mês.

Esta será a primeira etapa do mata-mata da competição, no qual entrarão as equipes que disputam a Libertadores da América, e o Vitória, campeão da Série B do Brasileirão, em 2023.

Não há o critério de gol fora de casa, então passará à próxima fase a equipe que vencer no placar agregado das duas partidas.

O sorteio dos confrontos aconteceu no último dia 17, na sede da CBF. Com os 32 clubes divididos em dois potes.

Veja as datas dos confrontos:

Jogos de ida (horário de Mato Grosso do Sul)

30/04 - Bahia x Criciúma (18h)

30/04 - Operário-PR x Grêmio (19h)

30/04 - Atlético-MG x Sport (20h30)

01/05 - Sampaio Corrêa x Fluminense (15h)

01/05 - Brusque x Atlético-GO (15h)

01/05 - Sousa-PB x Bragantino (17h)

01/05 -Ypiranga x Athletico (17h)

01/05 - Fortaleza x Vasco (18h)

01/05 - América-RN x Corinthians (19h)

01/05 - Flamengo x Amazonas (20h30)

01/05 - Inter x Juventude (20h30)

02/05 - Botafogo x Vitória (18h)

02/05 - Águia-PA x São Paulo (18h30)

02/05 - CRB x Ceará (19h30)

02/05 - Goiás x Cuiabá (20h30)

02/05 - Palmeiras x Botafogo-SP (20h30)



Jogos de volta

21/05 - Vitória x Botafogo (18h)

21/05 - Corinthians x América-RN (19h)

21/05 - Vasco x Fortaleza (20h30)

22/05 - Bragantino x Sousa-PB (17h30)

22/05 - Fluminense x Sampaio Corrêa (18h)

22/05 - Atlético-GO x Brusque (18h)

22/05 - Sport x Atlético-MG (18h)

22/05 - Grêmio x Operário-PR (18h30)

22/05 - Athletico x Ypiranga (19h)

22/05 - São Paulo x Águia-PA (20h)

22/05 - Amazonas x Flamengo (20h30)

22/05 - Juventude x Inter (20h30)

23/05 - Criciúma x Bahia (18h)

23/05 - Botafogo-SP x Palmeiras (18h)

23/05 - Ceará x CRB (20h30)

23/05 - Cuiabá x Goiás (20h30)

