JD1TV: Duplas de vôlei de areia da Capital viajam a Brasília para disputarem Circuito Brasileiro

Nas últimas etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, campo-grandenses foram destaques. E no primeiro campeonato estadual de 2024, realizado em Glória de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a dupla Jean e Anthony, da capital, ficaram em primeiro lugar.

A dupla treina com o projeto social Areias da Esperança, que realiza os treinos na Praça dos Amigos, em Campo Grande, idealizado e coordenado por Lucinha Oliveira Silva. E com o CT Calepes, fundado por Roberto Calepes Junior.

A parceria, além de treinar os atletas, busca custear as viagens deles para os campeonatos. “Acredito que o atleta só tem rendimento se ele tiver esse respaldo. Saber como ele vai, onde ele vai ficar e o que ele vai comer. Não tem como o atleta representar o seu estado se ele vai passar fome...então eu acho que é obrigação dos centros de treinamento, ou então dos projetos, ajudarem esses atletas”, disse Lucinha.

Jean e Anthony viajaram nesta quarta-feira (24) para Brasília, para disputarem a 4º etapa do Circuito Brasileiro, junto de outras duplas de Campo Grande. E o JD1 está na torcida por eles.

