Inscrições para estágio de direito seguem até o dia 11

A Secretaria Municipal de Gestão, publicou nesta segunda-feira (9) o edital que torna pública a prorrogação das inscrições até o dia 11 de setembro de 2019, do processo seletivo para acadêmicos de graduação em direito, interessados em realizar estágio de complementação educacional remunerado, para atuar na Prefeitura de Campo Grande.

Conforme o edital, a prefeitura abriu 10 vagas para acadêmicos do 4º ao 8º semestre do curso de direito, para desenvolverem atividades nas unidades da prefeitura, no período matutino ou vespertino.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar este link . O valor da remuneração da Bolsa de Complementação Educacional será de um salário mínimo vigente, acrescido de vale-transporte (cartão-magnético) e seguro de vida.

O edital com as informações sobre o processo seletivo pode ser conferido na edição 5.668 do Diogrande, a partir da página 15, que está disponível neste endereço eletrônico .

