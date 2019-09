Representantes de Taekwondo do MS participam da seleção para torneio na Dinamarca

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Campeonato Brasileiro de Poomsae, começa nesta sexta-feira (6), em São Paulo, e conta com a presença de dois representantes do Mato Grosso do Sul, que participaram da seletiva para o Campeonato Mundial de Poomsae de 2020 em Vejle na Dinamarca.

A competidora Thays de Souza competirá na categoria infantil, enquanto Celso de Souza buscará a vaga na categoria acima de 50 anos, ambos no Poomsae Reconhecido, que seriam os Poomsaes tradicionais. Junto a eles, está presente o técnico Ilton Sena, também de Mato Grosso do Sul.

Pela primeira vez, o estado de MS terá atletas competindo neste tipo de evento, pois sempre participou da modalidade Kyorugui, que nada mais é que a luta no Taekwondo.

As competições acontecem de 6 a 8 de setembro, no Centro Paraolímpico Brasileiro na capital Paulistana, juntamente com o Campeonato Brasileiro de Parataekwondo.

