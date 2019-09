Agehab alerta: Para evitar exclusão da seleção, sorteados devem regularizar pendências

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Os Candidatos sorteados do Residencial Jardim Aero Rancho 8, em Campo Grande, têm até esta sexta-feira (6), para apresentar documentos que confirmação de renda. Possíveis pendências devem ser regularizadas em até 30 dias.

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) informa que a não regularização do processo pode acarretar na exclusão do candidato e chamamento de sorteados da lista reserva.

Com os documentos, a Agehab organiza dossiês que serão encaminhados à Caixa Econômica Federal (CEF) para aprovação final do candidato sorteado. Ao todo, serão destinadas pela Agência 602 unidades habitacionais em Campo Grande.

O Residencial Aero Rancho 8 é o último empreendimento da Agehab a passar pela etapa de confirmação documental. Já estão em andamento os processos dos condomínios residenciais Portal das Laranjeiras (210 apartamentos); Sírio Libanês I, II e III (154); e Jardim Aero Rancho 7 (119).

Entrega de documentos pode ser feita na sede da Agehab, na rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 108, bairro Tiradentes, Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também