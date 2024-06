Programa de trainee seleciona graduados em administração e engenharia

A edição do Programa de Trainee da empresa Kepler Weber do ramo de pós-colheita e conservação de grãos, está com inscrições abertas para profissionais com formação superior concluída entre 2022 e 2024 em cursos das áreas de Administração e Engenharia (Agrícola, Agronômica, Civil, Elétrica, Mecânica e Produção).

Com vagas nas áreas de Implantação de Projetos, Comercial, Produção e Engenharia, os trainees terão a oportunidade de desenvolver habilidades específicas e compreender de perto os processos e desafios do setor de pós-colheita.

Os interessados devem possuir disponibilidade para atuar na cidade de Campo Grande no início de agosto, ou onde a Kepler Weber possui operações em São Paulo (SP), duas fábricas em Panambi (RS), além de nove centros de distribuição localizados em Cascavel (PR), Panambi (RS), Rio Verde (GO), Cuiabá (MT), Balsas (MA) e Paragominas (PA).

As inscrições vão até 22 de junho pelo link . Os talentos selecionados contarão com remuneração compatível com o mercado. Entre os benefícios estão plano de saúde, seguro de vida, auxílio farmácia e alimentação.

O processo seletivo será composto por sete fases, sendo a inscrição, fit cultural, testes online, vídeo entrevista, dinâmica em grupo, painel com gestores e banca executiva.

