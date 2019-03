ProJovem Urbano tem 80 vagas para jovens das Moreninhas

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) disponibiliza 80 vagas para jovens de 18 a 29 anos que não concluíram o Ensino Fundamental, na região das Moreninhas.

Além da conclusão do Ensino Fundamental, o programa qualifica o jovem para o mercado de trabalho com curso técnico na área de telemática, que abrange telemarketing, informática e vendas na área. O material didático foi desenvolvido especialmente para esse público: jovens em busca de melhores oportunidades.

As vagas estão disponíveis apenas para o período noturno.

Apoio aos estudantes

Um dos diferenciais do programa é o plantão dos professores, que permanecem disponíveis para atender aos alunos a partir das 18h. O outro é a sala de acolhimento, os estudantes que possuem filhos e não tem com quem deixá-los, podem levá-los para a escola. Enquanto os pais estudam, uma acolhedora desenvolve atividades com as crianças.

Matrícula

As matrículas estão abertas na Escola Estadual Arlindo de Sampaio Jorge localizada na rua Pariris, 360 - Vila Moreninha I. Informações pode ser obtidas pelo telefone (67) 9 9219-1011. O aluno que ingressar agora conclui o ProJovem em Abril de 2020.

Para matrícula é necessário os documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de endereço. Não é exigido o Histórico Escolar.

Veja algumas imagens de atividades desenvolvidas com os alunos:

