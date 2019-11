Senac oferece curso de cozinheiro com desconto

A unidade do Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, está oferecendo 30% de desconto para o curso de Cozinheiro, que teve início nesta semana, as inscrições vão até segunda-feira (11) e ainda há vagas disponíveis.

No curso, o aluno aprende sobre conservação e armazenamento de alimentos, bem como a preparação e a apresentação de produções culinárias. O profissional pode atuar em lanchonetes, bares, restaurantes, catering, cozinha industrial ou, ainda, abrir seu próprio negócio. As aulas são realizadas no período vespertino, das 13h15 às 17h30.

O desconto faz o curso sair por R$ 3.499,99 (à vista) ou em 10x de R$ 349,99 no cartão ou 12x de R$ 291,66 no boleto.

A Associação de Bares e Restaurantes (Abre) estima haver 45 mil vagas abertas nas cozinhas profissionais brasileiras, de cantinas e botecos até restaurantes de luxo.

O Senac MS prepara profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com foco em resultados. Além de estimular, por meio de situações de aprendizagens, atitudes empreendedoras, sustentáveis e colaborativas nos alunos.

Vitor Mello, diretor do Senac MS, explicou o incentivo na área."É uma área em constante crescimento, com muitas oportunidades de trabalho, mas que exige profissionais preparados, antenados ao que o mercado busca. Com a velocidade da comunicação hoje, o consumidor está mais exigente, quer conhecer e experimentar novidades vistas em outros lugares do mundo. A tecnologia rompeu barreiras, nos aproximou mais, e é preciso levar isso para a cozinha também".

O Senac Turismo e Gastronomia está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3.368, Jardim dos Estados. Para mais informações, o telefone de contato é (67) 3312-6260.

