Shopee abre vagas para Programa de Jovem Aprendiz em Campo Grande

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, abriu inscrições para o Programa de Jovem Aprendiz, com oportunidades para todo o país. Em Mato Grosso do Sul, as vagas são destinadas para Campo Grande. O recrutamento é para jovens de 18 a 21 anos, que já concluíram ou estão cursando o Ensino Médio e que tenham disponibilidade para trabalhar no período da manhã ou à tarde.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se candidatar até o dia 7 de fevereiro por meio do site oficial. A seleção contará com escolha de perfis, entrevistas com RHs e gestores e, por fim, o processo admissional.

Os participantes aprovados atuarão nas operações logísticas da Shopee, com oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional. A carga horária é de 30 horas semanais e a empresa oferece remuneração compatível com o mercado, além de benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica.

No Centro-Oeste as vagas estão disponíveis nas seguintes localidades:

Distrito Federal: Brasília;

Goiás: Goiânia e Hidrolândia;

Mato Grosso: Cuiabá;

Mato Grosso do Sul: Campo Grande.

JD1 Notícias

