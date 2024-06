Acidente entre motos em Campo Grande deixa três feridos graves

Acidente envolvendo duas motos no Bairro Jardim Presidente, em Campo Grande, resultou em três pessoas feridas na noite de quinta-feira (6). A colisão frontal aconteceu por volta das 23h, no cruzamento das ruas Antônio Ricardo de Arruda e Epaminondas Campos, próximo a uma loja de conveniência.

Dois homens, que não tiveram duas identidades divulgadas, ficaram em estado grave e precisaram ser intubados. A terceira vítima, uma mulher de 20 anos que era passageira de uma das motos, também sofreu ferimentos.

Todos os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu, com uso de viaturas de atendimento avançado. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. A reportagem não obteve atualizações sobre o estado de saúde das vítimas até o momento.

