Acidente que matou duas pessoas em Vicentina foi causado por tentativa de ultrapassagem

Foram identificados como Divina Esmeria Pires, de 65 anos, e Josenilson dos Santos Almeida, de 52 anos, as vítimas que morreram durante o grave acidente ocorrido na BR-376, em Vicentina, na noite desta quinta-feira (12).

Conforme as informações divulgadas pelo site MS News, a colisão foi entre um Honda CR-V, um Hyundai Azera e um ônibus.

Consta no registro policial que em determinado momento da viagem, o Azera tentou ultrapassar o ônibus, mas acabou colidindo frontalmente contra o CR-V, onde as vítimas estavam.

Por conta do impacto, Divina foi arremessada para fora do veículo, sendo encontrada durante as diligências da perícia. O Corpo de Bombeiros chegou a socorrer Josenilson, o encaminhado para o Hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Além dos dois, outras três pessoas seguiam viagem no CR-V, ficando feridas. As ocupantes do Azera, moradoras e Jateí, ficaram feridas. Todos foram socorridos pelas equipes de socorro e não tiveram o estado de saúde informado.

A colisão entre os veículos acabou atingindo a lateral do ônibus, que transportava trabalhadores de uma usina local. Por sorte, todos saíram ilesos do acidente.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vicentina, como prática de lesão corporal e homicídio culposo na direção de veículo automotor, onde será investigado.

