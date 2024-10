Adolescente é apreendido por tentativa de feminicídio em Aquidauana

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana, cumpriu nesta sexta-feira (18) um mandado de busca e apreensão e internação provisória de um adolescente, de 17 anos, por tentativa de feminicídio.

O crime aconteceu após o adolescente ter tido uma discussão acalorada, por telefone, com sua tia e, logo após o desentendimento, ter se dirigido até a casa da vítima, que estava cozinhando no lado de fora da residência, e disparou em sua direção.

A tentativa, no entanto, foi frustrada após a arma de fogo falhar, no entanto, o jovem manejou novamente a arma em direção da tia e conseguiu realizar um disparo, mas a mulher já havia deixado a cozinha.

O disparo acertou a parede da residência, ao lado da janela em que a vítima se encontrava. Logo após o crime, o adolescente fugiu do local.

