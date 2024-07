AGORA: Pedestre morre após ser atropelado por viatura do Samu na BR-060, em Campo Grande

Pedestre, ainda não identificado, morreu após ser atropelado em um grave acidente de trânsito que envolveu uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na BR-060, ainda em Campo Grande.

O trecho que aconteceu o acidente fica próximo a uma usina de gás. A ambulância estava vindo de Sidrolândia para a capital sul-mato-grossense.

Segundo as informações preliminares apuradas pelo JD1 Notícias, a ambulância trazia uma criança para fazer uma cirurgia no Hospital Regional de Campo Grande e em determinado trecho da rodovia, o homem saiu das margens da pista.

Ainda conforme o apurado, o motorista da viatura não teve tempo hábil para desviar do pedestre. Devido ao impacto, a parte do lado direito do para-choque frontal ficou danificada.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, antes mesmo que pudesse ser socorrido por outra viatura de resgate.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, assim como a Polícia Científica e a Polícia Civil.

