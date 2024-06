"Aposentados e perigosos": Motociclista fica ferido em colisão na Tamandaré

Um acidente entre um veículo Wolkswagen Parati e uma moto Honda Twister, acabou com um idoso ferido na manhã desta segunda-feira (24), na Avenida Tamandaré, região da Vila Planalto.

Conforme informações apuradas no local, o motociclista de 78 anos teria saído de uma empresa e entrou na frente do carro, sendo atingido logo em seguida. Para a reportagem do JD1, o motorista da Parati, um homem de 66 anos, informou que foi um susto. “Eu vi a moto na hora que ele já estava do meu lado. Ele entrou do nada na pista”, contou.

Após a colisão, o motociclista de 78 anos foi socorrido até a UPA Coronel Antonino com escoriações e dor no corpo. Já o motorista da Parati não teve ferimentos e contou que o carro é usado para trabalho, pois ele presta serviços para a Prefeitura de Campo Grande.

O veículo se trata de um “bob”, e o trabalhador informou que tinha pego para regularizar. O carro, assim como a motocicleta estão irregulares e serão levados para o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran).

Falta de sinalização

O vice-presidente do bairro Vila Planalto, Ramão Barros Cordeiro, alegou ao JD1 que o local é perigoso, com acidentes frequentes e falta de respeitos as sinalizações de trânsito e que a comunidade já fez pedidos para que haja sinalização.

Vale lembrar que no último dia 12 de junho, o idoso Valdomiro Arguello Barbosa, de 84 anos, morreu atropelado por um veículo de passeio na Avenida Tamandaré, próximo ao cruzamento da Avenida Euler de Azevedo, não muito distante do acidente desta manhã.

“A resposta da Agetran foi que não pode colocar o quebra-molas para não gerar problemas para a ambulância e o Corpo de Bombeiros quando transitarem na rodovia", alegou Ramão após solicitação da comunidade para melhorar as condições do trânsito da região. Para o vice-presidente do bairro, até mesmo um radar, já resolveria o problema.

