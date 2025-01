Bandidos são presos após invadirem agência bancária em Água Clara

Seis pessoas, com idades entre 20 e 47 anos, foram presas em flagrante após invadirem uma agência do Banco Sicredi de Água Clara para cometer crimes e por integrarem associação criminosa voltada para a prática de delitos patrimoniais contra instituições financeiras. A prisão aconteceu durante a quinta-feira (9).

Conforme as informações policiais, as equipes do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) foram acionadas após o crime acontecer na quarta-feira (8), dando inicio as investigações junto com as equipes da Delegacia de Água Clara.

Nas diligências foi possível identificar aparelhos celulares, ferramentas e outras informações que apontavam a existência de um grupo de indivíduos que teria se organizado, inclusive com distribuição de tarefas, para praticar furtos a instituições financeiras no município.

O grupo tinha como modus operandi a utilização de ferramentas para adentrar na agência bancária, através do teto do prédio. Depois disso, eles usavam as mesmas ferramentas para enganar os dispositivos de segurança e arrombar cofres e caixas para furtar alguns valores.

Apesar do planejamento, os bandidos conseguiram entrar na agência, mas não conseguiram se desvencilhar dos dispositivos de segurança, motivo pelo qual abandonaram o local do crime levando um notebook e um colete balístico com munições de arma de fogo, pertencentes ao agente de segurança bancária.

Após as diligências de investigação, foi possível identificar, localizar e capturar os 6 envolvidos nos crimes, sendo que um destes já teria se deslocado para o município de Santa Rita Pardo, onde também foi capturado.

Um dos homens possuía um mandado de prisão em seu desfavor oriundo do Estado de São Paulo, por crimes de tráfico de drogas e roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima.

Na casa onde os criminosos estavam foram encontradas drogas e uma balança de precisão, indicando a prática de tráfico de entorpecentes no local. O colete balístico e as munições foram encontrados abandonados no telhado de uma residência próxima à agência, mas o notebook não foi localizado.

Os envolvidos foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e associação criminosa e encaminhados ao GARRAS.

