Bebendo dentro de UPA, homem se exalta, xinga guarda e acaba detido na Capital

Homem, de 38 anos, foi detido por desacato e conduzido para a delegacia após xingar um guarda civil metropolitano na noite desta terça-feira (2), em Campo Grande. Ele estava consumindo bebida alcoólica com um indivíduo dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida e não gostou de ter a atenção chamada.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o indivíduo, após ser orientado a se retirar da unidade, passou a xingar e desferir palavras de baixo calão. "Vai tomar no c.., arrombado do c...", disse, afirmando que iria quebrar a unidade de saúde.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia. Uma testemunha relatou ainda que não é a primeira vez que o suspeito se descontrola nas dependências da UPA e causa transtornos para pacientes e funcionários.

Na delegacia, o homem foi apresentado e apresentava diversas lesões pelo corpo, onde explicou que sofreu um acidente de trânsito e foi atropelado quando estava de bicicleta.

O caso foi registrado como desacato.

