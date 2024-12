Boliviano corre para o hospital após engolir mais de 20 cápsulas de cocaína em Corumbá

Um boliviano, de 32 anos, ficou sob custódia policial no Pronto-Socorro de Corumbá, após procurar a unidade por ter ingerido várias cápsulas de droga. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (10).

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, o boletim de ocorrência aponta que policiais militares foram designados para manter a custódia do estrangeiro. Um dos enfermeiros, disse que o boliviano deu entrada no Pronto-Socorro às 3h, com fortes dores abdominais e náuseas.

O paciente foi medicado e, após a realização de raio-x, ficou comprovada a presença das cápsulas de cocaína em seu estômago. O homem foi internado e aguardava parecer de cirurgião para os procedimentos cabíveis.

O médico de plantão informou que foi constatado que o indivíduo havia ingerido pouco mais de 20 cápsulas e até o registro do boletim de ocorrência por tráfico de drogas no Distrito Policial, ele havia expelido apenas uma cápsula.

