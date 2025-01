Brasileiro e paraguaio são presos por tráfico de drogas em boca de fumo de Naviraí

Dois homens foram presos em flagrante durante do fechamento de uma boca de fumo em Naviraí.

Conforme as informações policiais, uma equipe de policiais civis da SIG (Seção de Investigações Gerais) realizava diligências com o fim de prevenir e reprimir o tráfico de drogas e a prática de crimes na região central da cidade.

Os policiais foram até uma residência que havia sido identificada como um ponto de venda de drogas e receptação de objetos furtados. No local, estavam presentes um brasileiro, de 32 anos, proprietário do imóvel e um cidadão paraguaio, de 30 anos.

Durante a vistoria, foi localizado um tablete de maconha escondido em um guarda-chuva, sendo também localizados vários objetos produto de furto, especialmente, ferramentas, um aparelho celular e 119,9 quilogramas de fios de cobre. Em busca pessoal, foi encontrada na posse do paraguaio uma porção de crack, que ele tinha acabado de adquirir do proprietário do imóvel em troca de um aparelho celular furtado, razão pela qual ambos foram presos em flagrante, o dono da casa por tráfico de drogas e receptação e o usuário por receptação.

Em verificação com as autoridades do país vizinho, foi levantando que o paraguaio era fugitivo da Justiça paraguaia, pois existia um mandado de prisão preventiva expedido contra ele naquele país.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o flagrante foi lavrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também