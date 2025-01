Briga de mulheres é separada por segurança em condomínio da Capital

Duas mulheres, de 23 e 36 anos, foram levadas para a delegacia após brigarem dentro de um condomínio localizado no Bairro Morada do Sessego, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (24).

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de vias de fato. Ao chegar no local, os militares encontraram as mulheres já mais tranquilas depois de serem separadas pelo segurança do residencial.

Para as autoridades, uma delas contou que estava apenas visitando uma amiga quando acabou encontrando com a autora. As duas então começaram a discutir. Durante a briga, a outra mulher jogou o celular no rosto da jovem, causando um pequeno ferimento. Para se defender, ela segurou a agressora, momento em que a arranhou nos seios, no rosto e nos braços.

Ainda assim, a mulher estava completamente descontrolada. O segurança do local precisou intervir, separando as duas. Testemunhas visualizaram a briga.

Diante da situação, o caso foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, para ser investigado.

