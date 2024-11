Caminhoneiro furta Pitbull de empresa em Dourados

Um cachorro, da raça Pitbull, foi furtado durante a manhã deste sábado (30) em uma empresa de terraplanagem, localizada na Rua Anuncio Renovato, no bairro Sitioca Campina Verde, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, divulgadas pelo site Dourados News, o suspeito teria parado o caminhão que conduzia nas proximidades da empresa devido a uma parada obrigatória de veículos na rodovia, ocasionada por obras no local.

Ao perceber que o era dócil, se aproveitou da situação, pegou a cachorrinha no colo e a levou para dentro da cabine do veículo, fugindo em seguida.

O proprietário da empresa, ao ser informado pelos trabalhadores da obra, registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia.

Até o momento, não há informações sobre a localização do animal nem sobre a identidade do suspeito. O caso segue sendo investigado.

