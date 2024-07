Caminhonete capota na 'Estrada do Pantanal' em Coxim

Uma caminhonete capotou no fim da tarde desse sábado (20), na Estrada do Pantanal em frente a entrada que dá acesso ao Cristo Redentor do Pantanal, em Coxim.

Segundo informações, o veiculo seguia no sentido zona rural – Coxim quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu no fio, fazendo com que a caminhonete Ford Ranger placas de Itumbiara (GO) capotou, parando na vegetação.

Apesar da proporção do acidente, ninguém foi encontrado no local, mesmo com a chegada do Corpo de Bombeiros.

Uma equipe do Grupamento de Trânsito da Polícia Militar também esteve no local para registrar o acidente.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também