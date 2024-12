Caminhonete de Campo Grande e outro carro são recuperados pela PRF na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, no último fim de semana, a recuperação de dois veículos furtados durante fiscalizações na BR-262, em Água Clara. No sábado (21), um Chery/Tiggo foi recuperado, e no domingo (22), uma Toyota/Hilux foi localizada.

O motorista da Toyota/Hilux afirmou que estava transportando o veículo de Campo Grande para o interior de Minas Gerais a pedido de um amigo. Contudo, após consulta, os policiais descobriram que a caminhonete utilizava placas falsas e havia sido furtada em Contagem (MG) em junho de 2024.

O condutor foi preso e uma passageira que o acompanhava foi encaminhada à Polícia Civil como testemunha. As ocorrências foram registradas pela Polícia Civil em Água Clara, que tomará as providências legais cabíveis.

