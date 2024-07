Caminhonete de família é furtada de calçada do Vilas Boas, em Campo Grande

Uma caminhonete, Ford F 1000 de placa HQT-6D41, que possui uma gaiola de madeira para transporte de animais, foi furtada da calçada do imóvel dos donos durante a madrugada desta quarta-feira (24), no Bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o proprietário de 61 anos, detalhou que a vizinha chegou a ouvir o alarme do veículo disparando, seguido de vozes de duas pessoas conversando.

Porém, ela não saiu para olhar o que estava acontecendo. O proprietário ficou de ver com comércios da região, a possibilidade de as câmeras de segurança terem flagrado o crime.

Tem alguma informação e pode ajudar? Basta entrar em contato com os familiares através do número: (67) 9 9912-9996 (Mary).

Para o JD1, a família detalhou que o veículo é utilizado para serviço. Por conta disso, eles pediram ajuda para recuperar a caminhonete.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também