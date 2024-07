Choque encontra armas e munições que haviam sido roubadas de agente patrimonial na Capital

Uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar encontrou armas e munições, que haviam sido roubadas de um agente patrimonial durante a sexta-feira (19), no Jardim Colibri, em Campo Grande. O armamento estava na mão de dois indivíduos, que ao verem as equipes jogaram os objetos em uma caçamba de lixo, localizada no bairro Marcos Roberto.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a equipe estava fazendo rondas pela região, quando avistaram dois homens andando na rua. Ao perceber a presença da guarnição, eles jogaram o embrulho que carregavam em uma caçamba de entulho, localizada na Rua Dos Andes.

Os dois fugiram correndo e não foram mais localizados. Verificando o lixo, os policiais encontraram os objetos, sendo: um rifle calibre 5.5 e dois estojos de chumbo; cinco relógios de pulso; cinco facas; uma pistola calibre .380 com carregador e duas munições; uma pistola calibre 9mm carregada, junto com um carregador com 10 munições intactas e um carregador vazio. Além disso, no pacote havia ainda um municiador rápido e um cepilho para limpeza de cano.

Depois disso, os policiais realizaram rondas pela região, para encontrar os homens, mas eles não chegaram a ser localizados. Diante dos fatos, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado como achado de arma de fogo e achado de coisas.

