Ciclista tem pernas esmagadas por caminhão durante acidente em Três Lagoas

Uma ciclista, de 61 anos, precisou ser socorrido após ter as pernas esmagadas por um caminhão. O acidente aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (6), na Avenida Clodoaldo Garcia, próximo ao cruzamento com a rua Manoel Pedro de Campos, no bairro Santos Dumont. em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, o incidente ocorreu após o motorista do caminhão, que estava no semáforo ao lado da ciclista, iniciar uma conversão à direita sem vê-la devido ao “ponto cego” do veículo.

Ao ser atingida, a ciclista foi parar debaixo das rodas do caminhão, sofrendo graves ferimentos, incluindo o esmagamento e dilaceração de sua perna esquerda. Ela tinha ainda fraturas na perna direita e no quadril.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, junto com a Polícia Militar, para atender a ocorrência. A ciclista, que estava consciente, foi resgatada de debaixo do caminhão e levada em estado grave ao Hospital Auxiliadora.

O motorista do caminhão permaneceu no local, prestou esclarecimentos às autoridades e a área foi periciada devido à gravidade do acidente.

