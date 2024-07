Concurso da Polícia Civil: Delegado explica sobre candidatos com tecnólogo; veja

O delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PC-MS), Lupérsio Degerone, participou de entrevista na rádio Mega 94 nesta quinta-feira (11), e deu mais detalhes sobre o próximo concurso da corporação.

Segundo Degerone, o pedido formal para a realização do novo concurso já foi protocolado, com a disponibilização de 300 vagas para investigador e 100 vagas para escrivão, todos de nível superior, incluindo Curso Técnico, uma mudança essencial em relação aos editais anteriores.

O delegado-geral explicou que, por conta da legislação atual, tecnólogos não eram permitidos de participarem no concurso, mas que levando em conta decisão do Ministério da Educação (MEC), foi feito um pedido de adequação, que foi acatado.

“Por uma questão de redação na nossa lei orgânica, ela não vinha prevendo o cargo tecnólogo [...] e o MEC já o reconheceu como nível superior, então como o estado é inclusivo, nós queremos proporcionar as oportunidades para todos”, comentou.

Com isso, tecnólogos também participarão do concurso, algo que Degerone destacou com motivação. “Tenho certeza que teremos, desse segmento, excelentes profissionais”, apontou.

