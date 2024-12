Corpo de homem desaparecido há 7 dias é encontrado em Água Clara

O corpo de um homem, identificado apenas como Flávio, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (20) em Água Clara. Ele estava desaparecido há sete dias, quando se afogou nas águas do Rio Verde.

Segundo informações do portal Dourados News, Flávio era natural da Bahia, mas estava em Água Clara a trabalho e desapareceu após entrar nas águas do rio. Colegas chegaram a realizar buscas, mas não conseguiram encontrar o rapaz e acionaram o Corpo de Bombeiros para auxiliar nas buscas.

O corpo foi localizado em uma área de píer, a uma distância não divulgada do local de onde se afogou.

A Polícia Civil e a perícia foram acionados para investigarem a causa da morte.

