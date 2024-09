Criminoso tenta golpe em família de paciente se passando por médico da Santa Casa

Jovem, de 22 anos, procurou a delegacia no início da noite desta terça-feira (24) para denunciar uma tentativa de golpe sofrida por telefone, onde o criminoso se passava por um médico da Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem recebeu a ligação de um número com DDD 67 e a pessoa se identificou como um médico atuante na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital, informando sobre uma situação envolvendo o pai da jovem, que está internado justamente na UTI com uma bactéria no pulmão.

Porém, o suposto médico alegou que o paciente precisaria passar por um exame para identificar essa bactéria, mas que o procedimento não era coberto pelo SUS (Sistema Único de Saúde), necessitando que fosse feito um pagamento.

Desconfiada do caso, a mulher sugeriu um encontro pessoalmente para discutir essa possibilidade com o médico, porém no horário marcado, o suposto médico não compareceu. Depois, a jovem descobriu que outros familiares de pacientes também receberam ligações semelhantes por pedido de dinheiro através de exames.

Na delegacia, a filha do paciente indagou o conhecimento das informações privilegiadas dos golpistas referente as conduções dos pacientes. Ela suspeitou que alguém dentro do hospital esteja colaborando.

O caso foi registrado como fraude eletrônica na forma tentada.

