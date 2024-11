Desaparecido há quase 7 dias, homem é encontrado morto em plantação de Batayporã

Desaparecido há quase uma semana, o corpo de Orlando Ramos Rodrigues, de 55 anos, foi encontrado durante a tarde de domingo (10), em uma propriedade rural, às margens da MS-276, na saída de Batayporã para Anaurilândia.

Conforme as informações policias, divulgadas pelo Nova News, populares que passavam pelo local avistaram o corpo do homem dentro de uma plantação. Eles então acionaram a Polícia Militar e a Polícia Civil, que se deslocou até o local com a Perícia Técnica.

No local, as equipes contataram que a morte pode ter tido uma causa natural, uma vez que o corpo da vítima não tinha sinais de violência aparente. Nas proximidades, as autoridades encontraram ainda uma bicicleta, levantando a suspeita que Orlando estava passando pela área, sofreu um mal súbito e faleceu.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, já que o homem estava desaparecido há uma semana e sendo procurado por familiares.

