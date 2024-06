Dono de floricultura fica em estado grave após ser esfaqueado durante discussão

O dono de uma floricultura, identificado como Teófilo C., foi resgatado em estado grave na manhã desta quarta-feira (29), após ser esfaqueado múltiplas vezes durante uma discussão em Ponta Porã.

Segundo informações da Polícia Civil, uma equipe se deslocou até o local do crime após ser informada da ocorrência. No local, se depararam com a vítima, em estado grave, ensanguentada e caída no chão do estabelecimento.

Diante da gravidade da situação e o risco de morte eminente da vítima, os policiais prestaram pronto-atendimento ainda no local e o levaram, no banco de trás da viatura, até o Hospital Regional do município, onde recebeu o atendimento necessário.

Aos policiais, um dos funcionários da floricultura contou que presenciou uma discussão entre a vítima e o autor do crime, identificado como Douglas Camargo e conhecido pelo apelido “Paulista”.

O desentendimento começou após Teófilo tirar satisfações com Douglas sobre o motivo dele estar tirando fotos de sua moto. Ainda segundo o funcionário, o autor desferiu um soco no olho esquerdo da vítima, o derrubando no chão e o ameaçando de morte.

Foi neste momento que Douglas pegou uma faca e começou a desferir os golpes contra o comerciante. Ele ainda tentou agredir Teófilo com uma machadinha, mas não conseguiu e fugiu do local com o veículo da empresa.

A polícia segue realizando as diligências necessárias para localizar Douglas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também