Dono de oficina mecânica é preso por 'listinha' de crimes na Capital

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENAR), prendeu na tarde desta sexta-feira (12) o dono de uma oficina mecânica em Campo Grande por diversos crimes, incluindo tráfico de drogas.

Uma denúncia apontou que uma SUV, modelo Toyota SW4, cor prata, estaria estacionada em uma oficina mecânica da Capital e com drogas no interior.

Ao chegarem no local, os investigadores visualizaram o veículo em questão, com as mesmas características e mesmo número de placa descritos na denúncia. Ao se aproximarem, notaram que a parte traseira interior da SUV havia sido removida para transporte, e que no lugar dos bancos, haviam diversos fardos de cor preta. Ao abrirem as portas do veículo, os policiais encontraram 09 fardos de maconha, pesando aproximadamente 346 quilos.

Diante a confirmação de tráfico de drogas, um funcionário do local foi questionado sobre o paradeiro do proprietário da oficina, que informou aos agentes que ele estava dormindo em um cômodo nos fundos da oficina.

Dado o flagrante, a polícia entrou no imóvel e encontrou o proprietário dormindo em seu quarto, onde recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Aos policiais, o indivíduo contou que é um ex-policial militar, expulso da corporação por envolvimento em um sequestro, além de informar que possuía licença de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) para portes de arma, além de informar que tinha munições no interior do imóvel e drogas para seu consumo próprio.

No interior do imóvel, dentro do guarda-roupa do suspeito, a polícia encontrou 650 comprimidos de ecstasy, 30 munições de fuzil - calibre 762 -, além de porções de maconha, crack e dois tabletes de substância análoga a cocaína.

Na delegacia, onde o veículo, munições, drogas e o suspeito foram levados, os policiais descobriram que o veículo tinha placa falsa, e na verdade havia sido roubado no estado de São Paulo.

Ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo ou munições de calibre restrito, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também