Drone furtado do Instituto Pantaneiro Ã© recuperado em casa abandonada de CorumbÃ¡

Na última quinta-feira (21), após denúncia, a Polícia Civil, por intermédio da equipe policial da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, recuperou um drone furtado do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), em um prédio abandonado próximo à rodoviária da cidade.

De acordo com informações policiais, o chamado informava sobre uma mochila preta deixada no local. O prédio, conhecido como “antiga estação de trem”, está fora de uso e se tornou um ponto de abandono e depredação na região.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mochila descrita na denúncia. Ao abri-la, confirmaram a presença de uma maleta contendo um drone com as inscrições do IHP, indicando ser o equipamento furtado.

O drone foi imediatamente apreendido para fins de investigação, visando identificar os responsáveis pelo furto e recuperar outros possíveis objetos desviados. A polícia está investigando o caso para identificar outros possíveis suspeitos.

Em entrevista, o delegado responsável pelo caso, Fillipe Araujo Izidio Pereira, destacou a importância das denúncias anônimas para o trabalho policial. “Sem a colaboração da comunidade, muitos crimes ficariam impunes. Estamos empenhados em elucidar este caso e agradecemos a quem contribuiu com informações”, afirmou.

O Instituto Homem Pantaneiro foi contatado sobre a recuperação do drone furtado e está colaborando com as autoridades no decorrer das investigações.

