Dupla é presa por furtar fiação de empresas e receptação em Campo Grande

Dois homens, de 34 e 38 anos, foram presos por furtar fiação elétrica em empresas de Campo Grande. Além disso, um dos autores ainda foi detido por receptação e tráfico de drogas.

Conforme as informações policiais, as equipes da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) foram notificadas que na quarta-feira (21), fiação elétrica do medidor de energia e do cabeamento interno de um posto de combustíveis no Bairro Monte Castelo foi furtada. O autor do crime rompeu uma grade e escalou muros para cometer o crime. Além do prejuízo econômico direto, o furto causou a inoperância de alguns setores do posto.

A DERF, que já investigava crimes similares, iniciou diligências para identificar e localizar o autor. Com auxílio de câmeras de segurança, informações obtidas com populares e de integrantes de outras forças de segurança, foi possível identificar o responsável.

O homem de 38 anos foi preso e confessou o furto no posto de combustíveis, além de outros crimes semelhantes. Na residência do autor, no bairro Monte Castelo, foram encontradas as roupas usadas por ele durante o furto e ferramentas utilizadas para romper as grades e cortar a fiação.

Ao ser questionado sobre a destinação dos fios, que possui valor comercial considerável devido ao cobre, o autor afirmou que vendeu em uma reciclagem, recebendo como pagamento porções de pasta base de cocaína.

Na reciclagem indicada, também no bairro Monte Castelo, os policiais civis encontraram o rapaz de 34 anos, que se identificou como proprietário do estabelecimento. No local, foram apreendidas capas emborrachadas que envolviam os fios de cobre furtados.

Além disso, foram apreendidos oito papelotes de pasta base de cocaína, confirmando a versão do primeiro detido. Quando questionado sobre os fios, o dono do local disse que já havia repassado a fiação para terceiros, que não tiveram a identificação informada para a polícia.

Durante verificação, a autoridades descobriram que o autor do furto possui uma longa ficha criminal, pois já foi preso por furto qualificado com rompimento de obstáculo e escalada, com a solicitação de prisão preventiva.

O outro preso já havia sido autuado em flagrante por receptação e tráfico de drogas, também sendo pleiteada sua prisão preventiva.

