Empresária morre ao ser atingida por coqueiro na cabeça na frente da filha de 5 anos

A empresária Lívia Loise Moura Barbosa, de 35 anos, morreu depois de ser atingida por um coqueiro na cabeça na cidade de Porto de Pedras, interior de Alagoas. O acidente aconteceu na terça-feira (18), na Rota Ecológica.

Conforme as informações iniciais do g1, a vítima estava com a filha de 5 anos e dirigia pelo local, mas precisou sair do carro para retirar uma das palhas que estava no meio da pista. Foi nesse momento que ela foi atingida na cabeça.

Lívia chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhada para o Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo.

A unidade informou que ela estava internada na área vermelha, destinada a pacientes graves, e que sofreu Traumatismo Crânio Encefálico (TCE). Lívia mantinha um negócio no ramo de alimentos e bebidas com o marido em Porto de Pedras.

A Prefeitura de Porto de Pedras emitiu nota de pesar lamentando a morte de Lívia. "Expressamos as nossas mais sinceras condolências à famílias e amigos, desejando que encontrem conforto para superar essa perda irreparável", disse trecho da nota.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também