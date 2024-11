Energisa detecta cerca de 100 fraudes e furtos de energia por dia em MS

A Energisa, concessionária de energia em Mato Grosso do Sul, mantém um cronograma diário de atuação contra furtos de energia elétrica e fraudes na medição de energia e, junto da Polícia Civil, identifica cerca de 100 casos por dia no Estado.

Segundo a concessionária, o número de ilegalidade, somente no primeiro semestre deste ano, já é 60% maior que todo o ano passado. Para as fiscalizações, a Energisa e a polícia se baseiam em investigações preliminares e análise de dados, com o uso de alta tecnologia, para identificar discrepâncias significativas nos registros de consumo.

Na operação mais recente, a Quilowatt, em Dourados, 33 estabelecimentos foram vistoriados e um total de cinco pessoas foram conduzidas à delegacia, sendo quatro autuadas em flagrante por crimes de furto de energia elétrica e estelionato, previstos no Código Penal brasileiro.

O coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz, afirmou que essas fiscalizações não apenas previnem o roubo de energia como também impedem danos maiores à rede elétrica.

"Intensificamos as fiscalizações, conforme já havíamos anunciado, entendendo que este rigor e disciplina são necessários para diminuir o número de furtos de energia, que não somente causa danos à rede elétrica, impacta na qualidade de fornecimento e eleva o custo da energia dos demais consumidores, mas principalmente pode colocar em risco a vida da população", explicou.

Em caso de suspeita de irregularidade, a Energisa conta com um centro de monitoramento de fraudes, que aceita denúncias anônimas. Para isso, basta entrar em contato com a energia através do Call Center - 0800 722 7272 -, via WhatsApp da Gisa - (67) 9 9980-0698 -, site oficial da concessionária ou aplicativo Energisa On.

