Entreposto de maconha foi encontrado perto de onde jovens foram mortos na fronteira

As equipes da Polícia Nacional encontraram um acampamento com 150 sacas de maconha nas proximidades de onde os três jovens, sendo eles dois irmãos e um primo, foram executados no Paraguai, na última terça-feira (19).

De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, o crime ocorreu devido a uma guerra de grupos rivais ligados ao narcotráfico. As vítimas foram identificadas como Kleber Zarate Martins, 28 anos, Wellington Zarate Martins, 25 anos e Fredy Amarilia Zarate, de 27 anos.

Todos estavam a bordo de uma camionete Chevrolet S-10, quando foram abordados pelos atiradores e mortos.

O GEO (Grupo de Operações Especiais) e o Departamento de Investigação de Atos Puníveis da Polícia Nacional foram ao local e encontraram os corpos. A polícia investiga o crime.

