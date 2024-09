Foragido há 9 anos, estuprador é preso em aldeia de Amambai

Um homem, que estava sendo procurado desde 2015, foi preso durante a manhã desta quinta-feira (12), na Aldeia Amambai, localizada na zona rural do município de Amambai.

A ação foi coordenada por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul sob a supervisão do Delegado de Polícia do município de Vicentina, no âmbito da operação Protetor.

Há 9 anos o homem era procurado por cometer o crime de estupro de vulnerável. Após ser detido, o autor foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos cabíveis e está à disposição do Poder Judiciário.

A Operação Protetor faz parte de um conjunto de esforços das forças de segurança do estado para atuar na região de fronteira e nas aldeias indígenas.

