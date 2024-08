Funcionário de fazenda morre após comer costela, beber cerveja e ir dormir na Capital

Um homem, identificado como Rodrigo dos Santos, funcionário de uma fazenda no Jardim Centenário, em Campo Grande, foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira (2) pelo dono da chácara.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada pelo dono da chácara, Humberto Aparecido Garcia. Ao chegarem no local, eles foram recebidos por Hermogenes Domingues Filho, outro funcionário da fazenda e que havia contratado a vítima para ajudá-lo com as atividades do local.

De acordo com os dois, Rodrigo aparentava estar bem, chegando a comer costela e beber cerveja na noite anterior. Após sua janta, o homem foi dormir em um dos cômodos da chácara, em um colchão no chão, local onde foi encontrado na manhã de hoje já sem vida.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegarem na fazenda, confirmaram que a vítima já estava sem pulso e confirmaram o óbito ainda no local.

