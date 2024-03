GCM de folga ajuda gestante que estava em trabalho de parto em Campo Grande

Um guarda civil metropolitano ajudou uma mulher, que estava em trabalho de parto no meio da rua, durante a manhã desta sexta-feira (22), no Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande.

Conforme as informações da GCM (Guarda Civil Metropolitana), o GCM Helder estava em casa quando escutou uma movimentação diferente na rua onde mora. Ao sair para checar do que se tratava, deparou-se com vizinhos que pediam ajuda, pois a mulher estava passando mal e com muitas dores.

Ele chegou a ligar para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas foi informado de que uma ambulância demoraria cerca de 30 minutos para chegar ao local. Para ajudar a mulher, ele então conversou com a mulher o marido dela, para levá-los até uma unidade de saúde.

O GCM verificou que a mulher já havia rompido a bolsa e estava em trabalho de parto. O casal foi colocado no veículo particular do guarda, que os levou até a UPA Coronel Antonino, para atendimento necessário.

