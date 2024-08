Governo entrega 10 novas viaturas para o 'Promuse'

Foi realizado nesta sexta-feira (9), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, o encerramento do curso de capacitação do Promuse (Programa Mulher Segura). Ao todo, 488 policiais militares foram capacitados para atuarem na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

"É impossível não sentir orgulho da nossa Polícia Militar. A Corporação tem buscado qualificação de seus militares não apenas para atuar no aspecto repressivo, mas sobretudo para atuar preventivamente", destacou o vice-governador Barbosinha.

Durante a solenidade, o Governo de Mato Grosso do Sul também fez a entrega de 10 novas viaturas para o Promuse para reforçar o monitoramento das vítimas atendidas pelo programa nos municípios de Campo Grande, Três Lagoas, Amambai, Jardim, Ponta Porã, Dourados, Nova Andradina, Aquidauana e Maracaju.

Os novos capacitados do Promuse são os alunos do 37º CFSD (Curso de Formação de Soldados) da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O visou aprimorar as habilidades dos policiais no atendimento a vítimas que se enquadram na Lei Maria da Penha.

Os participantes receberam treinamento em patrulhamento ostensivo motorizado, intervenção em situações críticas e fiscalização de medidas protetivas de urgência. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, ressaltou os avanços que Mato Grosso do Sul tem realizado na prevenção aos crimes contra as mulheres.

"O Promuse sem sombra de dúvida hoje merece uma total atenção, pois tem salvado vidas. É um caso de sucesso e está sendo replicado em outros estados. Todo esforço da Sejusp e Governo do Estado é válido. Parabenizo a PM por mais essa capacitação dos novos policiais que em breve estarão de serviço, capacitados para acolher e atender todo tipo de ocorrência, principalmente contra as mulheres", disse o secretário da Sejusp.

O Promuse tem desempenhado um papel crucial na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica em Mato Grosso do Sul. Em 2023, o programa atendeu 15.000 mulheres em todo o estado, destacando-se como uma iniciativa vital no combate à violência de gênero.

Histórico

Iniciado em março de 2014 no município de Amambai, o Promuse foi criado pelo então major da PM, Josafá Dominoni, com o objetivo de acompanhar vítimas de violência doméstica e familiar, encaminhando-as aos órgãos da rede de proteção. Em 2015, uma equipe técnica foi formada para realizar visitas, elaborar relatórios e fazer encaminhamentos.

Parcerias com o Ministério Público e o Poder Judiciário em 2016 permitiram a fiscalização das medidas protetivas de urgência, consolidando a proteção às mulheres. O programa foi formalmente instituído na PM de Mato Grosso do Sul em 2018.

