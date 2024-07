Grupo que furtava motos para vender é preso pelo Choque em Campo Grande

Quatro pessoas foram presas e cinco motos, que haviam sido furtadas, foram recuperadas pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, durante a tarde de quarta-feira (17), na Rua João Francisco Damasceno, localizada na região do Residencial Maria Pedrossian, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, as guarnições do Choque ficaram sabendo do caso através de uma denúncia anônima a respeito da venda de uma motocicleta, que possivelmente era furtada. Ao chegar no local indicado, encontraram dois dos presos com uma moto adulterada, sendo a placa, motor e chassi.

Eles contaram que foram contratados por um individuo para vender e entregar os veículos. Um deles detalhou que recebia R$ 200 por moto entregue, enquanto o outro recebia o valor variável de R$ 200 e R$ 400.

Os dois delataram mais um dos envolvidos, que foi encontrado no Bairro Aero Rancho. Ele estava com uma Yamaha Factor que seria incluída no rolo. Não existem informações a respeito da prisão do quatro individuo detido na ação.

As motos recuperadas foram levadas para o pátio da DEFURV (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos), para posteriormente serem devolvidas aos seus donos.

