Homem agride e tenta enforcar criança de oito anos durante surto em Dourados

Um homem, de 45 anos, foi preso depois de agredir uma criança de oito anos na tarde de ontem (22), no Jardim Monte Líbano, em Dourados.



A menina estaria brincando com outras crianças na frente de casa, quando foi atacada pelo indivíduo que também mora no bairro, segundo informações do Dourados News.



A mãe da menina ouviu os gritos das crianças e correu para ver o que estava acontecendo quando se deparou com o autor em cima da filha, agredindo-a com socos, puxões de cabelo e tentando enforcá-la.



Junto com populares, a mãe conseguiu deter o indivíduo e a Polícia Militar foi acionada e o homem foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por lesão corporal dolosa.



De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor faz uso de medicamentos e no momento do ataque, estaria em um surto psicótico.



Já a menina foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com vários ferimentos.

