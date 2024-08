Homem é agredido durante briga por religião em conveniência de Dourados

Homem, de 30 anos, foi agredido durante uma briga por assuntos religiosos na madrugada de domingo (18), em uma conveniência localizada na Rua Takal Massago, região do Bairro Altos do Alvorada, em Dourados. O autor, vizinho do estabelecimento, ainda roubou alguns pertences da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava no estabelecimento de um amigo, quando o autor chegou ao local, passando a conversar sobre religião. Porém, a conversa foi ficando acalorada e com o passar do tempo, o homem foi menosprezando o rapaz, alegando que ele não sabia nada sobre o assunto.

A confusão foi tamanha, que os dois começaram a trocar socos. Depois de separados, o autor foi embora para casa, que fica na esquina próximo do estacionamento, enquanto a vítima ficou no comércio e ligou para a esposa.

Quando a mulher chegou ao local, encontrou o autor apenas de cueca e armado com uma faca. Ele estava roubando alguns pertences da vítima que estavam dentro do seu carro, momento em que a Polícia Militar foi acionada.

Diante da situação, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, como lesão corporal dolosa.

