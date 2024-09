Homem é preso ao ser flagrado transportando rifle, pistola, munições e cocaína em MS

Um jovem, de 25 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso após ser flagrado transportando um rifle semiautomático calibre .22, uma pistola calibre 9 milímetros, 200 gramas de cocaína, além de 111 munições, em Tacuru.

Conforme as informações policiais, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) fazia fiscalização na MS-160, quando abordaram um veículo Honda Civic. Durante entrevista, o suspeito apresentou versões desencontradas sobre o motivo da viagem, além de muito nervosismo. Em vistoria no carro, foram encontrados os armamentos e a droga.

Questionado, ele afirmou que pegou as armas e a cocaína no estacionamento de um supermercado em Sete Queda e levaria até Tacuru, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte.

Os materiais apreendidos, avaliados em mais de cem mil reais, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Tacuru.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também